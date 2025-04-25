محافظ الشرقية يعلن السيطرة على حريق شارع البوستة ويؤكد: لا وفيات

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد المحال التجارية بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، مؤكدًا عدم وقوع أي وفيات في الحادث، لطمأنة أهالي المدينة والإقليم.

وأوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور تلقي غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بلاغًا بنشوب الحريق في محل تجاري أسفل عقار مكون من أربعة طوابق بشارع البوستة، تم التحرك الفوري للجهات المعنية.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، كلًا من شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، وأحمد ضاحي، رئيس حي أول، بالانتقال العاجل إلى موقع الحريق ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.

وأضافت المتحدثة أنه على الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ورجال الإسعاف والمرور إلى مكان الحريق، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف لتنظيم الحركة المرورية وفرض كردون أمني محكم حول المنطقة لتمكين فرق الإطفاء من أداء عملها.

بدوره وجه المحافظ الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والبالغ عددهم ثلاث حالات، تم إسعاف حالتين كانتا تعانيان من اختناق في موقع الحريق، بينما تم نقل الحالة الثالثة إلى أحد المستشفيات الخاصة بناءً على رغبة أسرته لتلقي العلاج المتخصص، وتكللت جهود السيطرة على الحريق بالنجاح دون تسجيل أي حالات وفاة.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال الذي قام به رجال الشرطة والحماية المدنية والمرور لتواجدهم السريع في موقع الحريق وفرض الكردون الأمني الذي ساهم في تسهيل حركة سيارات الإطفاء والإسعاف والسيطرة على النيران، بالإضافة إلى تنظيم الحركة المرورية بشارع الجلاء لتأمين سيولة مرورية في المنطقة.