الدخان يخنق شارع البوستة.. حريق بمحل تجاري في الزقازيق -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد شارع البوستة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، مساء اليوم، اندلاع حريق هائل في محل تجاري يقع أسفل أحد العقارات، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء تصاعد الأدخنة الكثيفة، وجرى نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا عاجلًا يفيد باندلاع النيران بشكل واسع في محل تجاري بشارع البوستة، قلب مدينة الزقازيق.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة عدد من الأشخاص باختناق نتيجة استنشاقهم الأدخنة المتصاعدة من الحريق.

من جانبها، دفعت قوات الحماية المدنية بتعزيزات كبيرة من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها بشكل كامل، وجرى تبريد المنطقة المحيطة بالمحل المتضرر لمنع تجدد الاشتعال.

وباشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات.