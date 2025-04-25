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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق المحسمة القديمة

05:45 م الجمعة 25 أبريل 2025

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق المحسم

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة رقم 7134 ر ج ص مصر، على الطريق الزراعي المحسمة القديمة، أمام بنزينة العمدة، بعدما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

كان المصابون في طريقهم إلى القصاصين عندما وقع الحادث، ليتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. تحركت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إخلاء المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن إصابة: رضا محمد أحمد (40 عامًا) من المحسمة القديمة، والسيد عبد العزيز حسن (43 عامًا) من المحسمة القديمة

بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، وإغلاق الطريق جزئيًا لتنظيم حركة المرور في المنطقة.

أكد مصدر طبي أن حالة المصابين مستقرة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

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