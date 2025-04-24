بالصور.. أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين برفع درجة الاستعداد القصوى في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة، وذلك لمواجهة التقلبات الجوية الشديدة التي يتوقع أن تؤثر على المنطقة.

وقد تم اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، حيث تم إغلاق حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، كما تم توجيه إدارة المرور بإغلاق الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان / القاهرة) نظراً لشدة الرياح وضعف الرؤية.

كما كلف المحافظ بمتابعة الوضع لحظة بلحظة عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة. كما تم تكليف إدارة المرور على الطرق السريعة (أسوان / القاهرة) و (أسوان / أبو سمبل البرّي) بالتنبيه على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بعدم السير حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين حتى تتحسن الحالة الجوية.

من جانبه، أوضح المهندس البحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبيه على جميع الفنادق العائمة والعائمات النهرية بوقف النشاط الملاحي مؤقتًا لحين تحسن الأحوال الجوية، بسبب التقلبات الجوية واحتمالية وجود الرمال والأتربة التي تؤثر على الرؤية. كما تم التشديد على العائمات النهرية التي ما زالت مبحرة بضرورة توخي أعلى درجات الحذر والامتثال للتعليمات الأمنية أثناء الإبحار.

وأكد أن في حال حدوث أي طوارئ يجب سرعة الإبلاغ لضمان استجابة فورية مع الموقف، وأن جميع العائمات المتراكية يجب أن تتأكد من تأمين أعمال الرباط ومراجعتها بشكل مستمر لضمان السلامة العامة.