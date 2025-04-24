محافظ المنيا يدعو سيدات الأعمال للتسجيل في المرحلة الثانية من مشروع “She Trades”

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة والشباب، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتمكين رائدات الأعمال لرفع قدراتهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

ودعا المحافظ السيدات من رائدات الأعمال بالمحافظة إلى سرعة التسجيل في المرحلة الثانية من مشروع “المرأة في التجارة الدولية في مصر – Egypt She Trades”، والذي يُنفذ من خلال مركز التجارة الدولية، وبتمويل من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد فرصة واعدة لدعم وتمكين السيدات اللاتي يملكن أو يدِرن مشروعات رسمية في مجالات الحرف اليدوية أو الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، ولديهن قابلية أو قدرة على التصدير، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على فتح آفاق جديدة أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح مروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أن المشروع يوفر حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل التدريب والتوجيه المتخصص في مجالات تطوير المنتجات والعلامات التجارية والتغليف والتسويق الرقمي واستراتيجيات التصدير، بالإضافة إلى فرص عرض المنتجات في المعارض المحلية والدولية، والوصول إلى منصات التصدير، فضلاً عن تقديم دعم مستمر من خبراء ومنظمات دعم الأعمال.

وأشار مروان إلى أن اختيار المشروعات سيتم بناءً على عدد من المعايير، أهمها أن تكون المشروعات مملوكة أو مُدارة من قبل المرأة، وتعمل في قطاع الصناعات الغذائية أو الحرف اليدوية، وتمتلك مستندات رسمية، إلى جانب وجود قدرة أو استعداد للتصدير، والالتزام بالمشاركة الفعالة في جلسات التدريب والتوجيه.

ويمكن التسجيل في المشروع من خلال الرابط التالي:

رابط التسجيل في مشروع She Trades – المرحلة الثانية – الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUe5SCRTMdhyWrCZuceIMYvHZtQ-vKC8Ts7GU9jG8oRywLRw/viewform