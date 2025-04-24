سكر ناقص ودقيق مهرب.. حملات تموين الأقصر تكشف تجاوزات في الأسواق والمخابز -صور

الأقصر- محمد محروس:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع إداراتها المختلفة، عددًا من الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وذلك لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية ورصد الحالة التموينية على أرض الواقع، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة وتحقيق الصالح العام.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع المتنوعة بلغت نحو 1.75 طن، حيث تم ضبط نصف طن من السكر ناقص الوزن داخل أحد مخازن تعبئة السكر الحر بمنطقة الكرنك، نجع الطويل، بندر الأقصر، بالإضافة إلى ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم محملًا على سيارة ربع نقل قبل بيعه في السوق السوداء بمركز ومدينة الزينية. كما تم ضبط 30 أسطوانة بوتاجاز تجارية زنة 25 كجم أثناء محاولة بيعها بأعلى من السعر الرسمي مع مندوبي التوزيع في مركز ومدينة إسنا. وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن تلك الوقائع والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرارات النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات التموينية، شملت 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز في بعض المستودعات ومندوبي التوزيع بناحيتي الزينية وإسنا، إلى جانب تحرير 3 محاضر ضد مشروعات "جمعيتي" لمخالفتها مواعيد العمل الرسمية بمنطقة إسنا. وتم كذلك تحرير 8 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار في أنشطة تجارية متنوعة.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، كشفت الحملات عن وجود 22 مخالفة تموينية بمخابز في مناطق بندر الأقصر، إسنا، الزينية، والقبلي قامولا، وتنوعت بين التوقف الكامل عن الإنتاج خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز، وإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وتدني مستوى النظافة في أدوات العجين والطاولات، فضلاً عن عدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين استمرار تكثيف الحملات اليومية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية بالقوانين والقرارات المنظمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق استقرار السوق.