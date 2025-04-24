انطلاق تدريبات تجفيف الطماطم والخضروات في الأقصر بمشاركة 80 سيدة -صور

الأقصر- محمد محروس:

أطلقت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، تدريبًا متكاملًا حول تجفيف الطماطم والخضروات بقرية قمولا بمركز القرنة، وذلك ضمن مبادرتي "المرأة الأقصرية تتحدث" و"صنع في مصر"، والتي تستهدف دعم المرأة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

شهد التدريب مشاركة متميزة من 80 سيدة من أهالي القرية، حيث شمل الجانب النظري والعملي باستخدام تقنيات حديثة للحفاظ على جودة المنتج وقيمته الغذائية، ما يُمكّن السيدات من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

وجاءت هذه الورشة التدريبية برعاية كريمة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبدعم من المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية، و أحمد عبد اللاه وزيري، سكرتير عام المحافظة.

أشرف على التدريب المهندس محمود سيد، وشهد التدريب حضور ومتابعة عدد من القيادات المحلية، من بينهم مصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة القرنة، و رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان، إلى جانب قيادات محلية وشباب متطوعين من وحدة السكان، بالتعاون مع جمعية الحساسنة الخيرية.

وأكدت رجاء شوقي أن تمكين المرأة هو محور رئيسي في خطة عمل وحدة السكان، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على التدريب يعكس رغبة حقيقية لدى السيدات في اكتساب مهارات جديدة تضمن لهن الاستقرار والدخل المستدام.



كما أعلنت عن خطط مستقبلية لتنظيم تدريبات أخرى في مجالات الاقتصاد الأخضر، مثل الزراعة داخل الغرف المغلقة وتجفيف المحاصيل.

جدير بالذكر أن مشروع تجفيف الطماطم أصبح أحد المشروعات الواعدة في الأقصر، لما يتمتع به من جودة عالية وتأثير إيجابي على التصدير، خاصة في مناطق مثل إسنا وأرمنت والقرنة، التي تسهم بنسبة 5% من إنتاج الطماطم في مصر.

وتؤكد وحدة السكان استمرار جهودها في تقديم المبادرات التنموية التي تواكب رؤية مصر 2030، وتفتح آفاقًا جديدة للمرأة والشباب نحو مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.