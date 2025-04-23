بدء المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تدوير الأخشاب والحديد في المدارس الفنية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المدارس الفنية الصناعية والزراعية بالمحافظة.

حضر الاجتماع محمد النمر، مدير عام التعليم الفني، ورؤساء أقسام التعليم الفني الصناعي والزراعي بالمحافظة والمراكز.

استهل دسوقي الاجتماع بتوجيه الشكر للجميع على الجهود المبذولة في معرض منتجات التعليم الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 21 أبريل بأرض الملاعب أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

وأشاد بالمظهر اللائق والمشرف للمعرض، الذي جاء وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط. تضمن المعرض عرض منتجات التعليم المختلفة، مثل الأثاث المنزلي وغرف النوم والأطفال، والمنتجات الغذائية، والمشغولات الفنية، والشتلات الزراعية، بجودة عالية وأسعار تنافسية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتفعيل الدور المجتمعي للتعليم.

وخلال الاجتماع، دعا دسوقي إلى ضرورة متابعة تكثيف الجهود وتكاتف الجميع لاستمرار تنفيذ مبادرة تدوير الأخشاب لإنتاج العديد من المنتجات بأسعار مخفضة. وأشار إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن استغلال الرواكد من الحديد لإعادة إنتاج ديسكات ومقاعد لاستخدامها في المدارس، بالإضافة إلى إنتاج مختلف أشكال المنتجات.

كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين مختلف المدارس الفنية بهدف تبادل الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأكد دسوقي على الدعم الكامل الذي يقدمه اللواء محافظ أسيوط، وعلى اهتمامه الكبير وتشجيعه الدائم لهذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لخدمة المجتمع وتحقيق عائد مادي يساعد في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.