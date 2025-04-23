تداول 16 ألف طن بضائع و900 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و900 شاحنة و45 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2620 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4000 طن بضائع، و379 شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و521 شاحنة و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل، ومغادرة السفينتين عمان والحرية 2 ، وكان قد استقبل الميناء أمس السفن "بوسيدون اكسبريس ، سينا، الحرية 2"، ومغادرة السفن "بوسيدون اكسبريس، سينا، أمل".

وشهد ميناء نويبع تداول 4700 طن بضائع، و390 شاحنة خلال وصول وسفر السفن " آيلة، كوين نفرتيتي، آور، الحسين".