بالصور- محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح من أحد الحقول

بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حصاد محصول القمح للموسم الشتوي الحالي داخل أحد الحقول الإرشادية بقرية إهناسيا الخضراء، التابعة لمركز بني سويف.

وهنأ المحافظ المزارعين بموسم الحصاد، متمنياً أن يكون هذا الموسم فاتحة خير وبركة على مزارعي مصر، مشيرا إلى أن الدولة بمؤسساتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد والتوريد وتسليم مستحقاتهم.

وطالب بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن، مشددا على تعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة، والمديريات المعنية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح لهذا الموسم، بلغت 108 ألف و485 فداناً شاملة الأراضي القديمة والجديدة بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية المتوقعة هذا العام تٌقدر بنحو 22 أردبا للفدان، بزيادة عن متوسط العام الماضي والمقدر بــ 19.5 أردبا، وذلك بحسب لجنة تقدير العينات بمراكز البحوث.