شماسي وحمامات غير مطابقة.. 7 مخالفات بـ 24 شاطئًا في الإسكندرية خلال شم النسيم- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على كافة الشواطئ، البالغ عددها 53 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، خلال احتفالات شم النسيم.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المتابعة المستمرة والرقابة على الشواطئ تهدف لتحقيق أقصى درجات الانضباط مع توفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد.

وضبط مفتشو الإدارة 7 مخالفات بـ 24 شاطئًا بالقطاعين العربي والشرقي في الإسكندرية، تشمل عدم وجود أبراج وعمال إنقاذ وعدم تجديد الشماسي بالأحجام والألوان المتفق عليها.

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف شملت المخالفة عدم الالتزام بنظافة الشاطئ، وعدم صلاحية دورات المياه، فضلًا عن بناء 2 برجولة بشاطئ النخيل، وسور بشاطئ مارينا العجمي.

وأضاف بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه جاري إعداد مذكرة بالمخالفات المذكورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشواطئ المخالفة.