الشباب والرياضة بالإسكندرية تختتم فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الإثنين؛ فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد"، والذي نظّمته إدارة الطلائع التابعة للمديرية.

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة إن البرنامج الذي امتد لثلاثة أشهر، شمل سلسلة من اللقاءات مع الطلائع، حيث اختارت وكيلة الوزارة ثلاثين مشاركًا من الشباب لتلقي التدريب، لافتة إلى أن البرنامج يمثل خطوة فعالة نحو تعزيز دور الشباب في مكافحة الأفكار الهدامة وبناء مستقبل مستدام.

وتضمنت الورش العمل نقاشات حول أنواع الفساد وسبل مواجهته، بالإضافة إلى تعزيز وعي الآخرين عبر أنشطة تعليمية داخل مراكز الشباب، الأندية، والمدارس.

وشهد الحفل الختامي تقديم عروض متنوعة من الطلائع، شملت الأغاني، الإسكتشات، وقصائد شعرية، تهدف إلى تسليط الضوء على صور وأشكال الفساد.

وكرمت الدكتورة صفاء الشريف، المشاركين وتوزيع شهادات التقدير عليهم، مؤكدة نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه حيث بلغ عدد المستفيدين الإجمالي ثلاثين شابًا وشابة.

وأوضحت وكيل الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي شدد على أهمية توعية النشء وتنمية مهاراتهم؛ ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب بمراكز الشباب لمواجهة الفساد ونشر الوعي المجتمعي، مع ترسيخ قيم النزاهة والشفافية لخلق مجتمع متماسك.

حضر الحفل وكيل المديرية للشباب، مدير إدارة الطلائع، معاون المديرية لشؤون الشباب، ومدربو المشروع.