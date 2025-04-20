السجن المؤبد لـ9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، بينهم 6 حضوريا، بتهمة قتل شخصين وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المعابدة بمركز أبنوب، وذلك بسبب خلافات على شراء منازل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 27826 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "مؤمن" و"العبايدة" بقرية المعابدة الشرقية، ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد عاصم حمزة، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، وقوة من الشرطة، وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن مقتل "فارس . أ . ع" و"عنتر . م . م"، وإصابة "محمد . ع . ت"، و"مصطفى . م . ق"، و"أحمد . ع . ت"، و"عاطف . ع . ت".

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهمين في الواقعة هم "عادل . ع . م"، و"عبد التواب . م . ع"، و"ناجح . ح . م" (هارب)، و"شهاب . ع . م"، و"محسن . ع . م"، و"محمد . ع . ت"، و"عاطف . ع . ت" (هارب)، و"نصر . ع . م"، و"سلامة . ع . م" (هارب)، من العائلتين.

وأشارت التحريات إلى أن الخلافات بين العائلتين نشأت بسبب رغبة كل منهما في شراء مجموعة من المنازل. وعندما لم يتوصل الطرفان إلى حل، قامت عائلة "مؤمن" بشراء المنازل، مما أثار غضب عائلة "العبايدة". وعلى إثر ذلك، قام أفراد من عائلة مؤمن بتركيب باب حديدي على الشارع المؤدي إلى المنازل محل الخلاف. وعندما علم أفراد عائلة العبايدة بذلك، توجه عدد من المتهمين حاملين أسلحتهم إلى ناحية المنازل محل الخلاف، وعندما أبصروا سيارة تابعة لأفراد عائلة مؤمن، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على السيارة، مما أسفر عن مقتل المجني عليه الأول وإصابة المجني عليهما الثالث والرابع. وعلى إثر ذلك، حضر عدد من المتهمين من عائلة مؤمن حاملين أسلحتهم وقاموا بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع أفراد من عائلة العبايدة، مما أسفر عن مقتل المجني عليه الثاني وإصابة المجني عليه الخامس والسادس.