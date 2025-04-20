بسبب قطايف سامح حسين.. فنان الكف الصعيدي في الأقصر يعلن اعتزاله: "تبت إلى الله"

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الفنان علاء أبو الريش، أحد أبرز فناني الكف في جنوب محافظة الأقصر، اعتزاله الغناء وإحياء ليالي الأفراح، مؤكدًا أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، وذلك توبة إلى الله عز وجل.

وجاء إعلان الاعتزال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "إلى كل أصدقائي وأحبابي وإخوتي، من الآن لا توجد ليالي كف بالنسبة لي، ليالي الكف أصبحت أمرًا مرفوضًا نهائيًا، وده قرار مفيش رجوع فيه. أما عن أصدقائي ومحبيني ومتابعيني، فإحنا مع بعض بما يرضي الله، وأخيرًا: وداعًا ليالي الكف بنية خالصة لوجه الله".

وكشف أبو الريش عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أنها بدأت برؤية رآها في المنام، بالإضافة إلى تأثره بالرسائل التربوية التي يقدمها برنامج "قطايف" للفنان سامح حسين، وكذلك شعوره بأن فن الكف فقد معناه الحقيقي، وأصبح مجرد سهرات تغلب عليها مظاهر اللهو وشرب الخمر، مما يؤدي إلى إفساد عقول الشباب.