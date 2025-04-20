محافظ سوهاج يزور المطرانيات مهنئًا بعيد القيامة المجيد

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صباح اليوم، جولة لزيارة عدد من المطرانيات بسوهاج وأخميم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على عمق روابط الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء صبري صالح، مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد يسري، رئيس فرع المخابرات العامة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من بينهم العميد محمد خميس، وكيل الأمن الوطني، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد حسني، رئيس المنطقة الأزهرية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات دينية من الأزهر والأوقاف.

وشملت الجولة زيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم. وكان في استقبال المحافظ أصحاب النيافة: الأنبا توما مطران الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل راعي الكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

وخلال الزيارة، شدّد المحافظ على أن "الشعب المصري نسيج واحد"، مؤكدًا أن هذه المناسبات الدينية تُجدد التأكيد على القيم التي تجمع المصريين من تسامح ومحبة وتآلف.

ومن المقرر أن يواصل محافظ سوهاج زياراته لعدد من المطرانيات الأخرى بمراكز جرجا، والبلينا، وطهطا، وطما، والمراغة، في إطار حرصه على دعم الروح الوطنية وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء الوطن.