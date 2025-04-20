تغيير أسماء الشواطئ والشماسي والأبراج.. ماذا يحدث على كورنيش الإسكندرية؟ -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تغييرات جذرية في خريطة شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 53 شاطئًا، خلال موسم صيف 2025.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية أبدى رفضه للصورة الحالية للشواطئ خلال جولة تفقدية، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع المظهر الحضاري لمحافظة، قبلة المصطافين ومخزن الذكريات لكل المصريين.

وكشف الدكتور محمد عبد الرزاق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن البدء في تغير الشماسي المستخدمة بأنواع أكبر وأفضل وألوان تتناسب مع البحر والصيف، فضلًا عن تجهيز وحدات خلع ملابس ودورات مياه أفضل.

وقال رئيس إدارة السياحة والمصايف أنه جرى الانتهاء من إدخال المرافق "عدادات المياه" إلى كافة الشواطئ، وتثبيت أبراج مراقبة بشكل حضاري يتناسب مع المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر المتوسط.

وأشار إلى الانتهاء من رفع الردم الموجود بالشواطئ نتيجة عملية توسعة الكورنيش، وإزالة السور الحديدي بشاطئ جليم وإعادة تنسيق الوحدات داخل الشاطئ بشكل يحقق الشكل الجمالي المطلوب.

وأضاف عبد الرازق، أنه جرى استبدال جميع الأعلام المتهالكة فوق أندية النقابات والشواطئ بأخرى جديدة، وتوحيد السور الخشبي وزراعة سياج الشجري لجميع الشواطئ.

وكشف رئيس إدارة السياحة والمصايف عن تعديل أسماء 7 شواطئ تنفيذًا لرغبة المجتمع السكندري مع مراعاة الخلفية التاريخية والفنية والثقافية لمدينة الإسكندرية.

وشملت الشواطئ التي جرى تعديل أسمائها كل من شاطئ القيصر "فريسكا سابقا"، شاطئ ماريا "ميرامار سابقًا"، شاطئ سيدي بشر "إدوارد خراط سابقًا"، شاطئ عروس البحر "سيدي بشر سابقا"، شاطئ فينوس "الفنار سابقا"، وشاطئ سيد درويش "باب البحر سابقا"، فضلا عن دمج شاطئ إيناس حقي وشاطئ اسحاق حلمي باسم "إيناس حقي".