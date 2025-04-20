الإعدام لعشيقين تخلصا من الزوج بعد كشف علاقتهما في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بني سويف، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لسيدة وعشيقها، بعد إدانتهما بقتل زوجها داخل منزله في إحدى القرى التابعة لمركز الفشن.

وأوضحت المحكمة، أن المتهمة "إ. ف"، 28 عامًا، ربة منزل، اتفقت مع عشيقها "م. ج."، 40 عامًا، سائق، على التخلص من زوجها المجني عليه "معوض ر. ع"، 32 عامًا، بعدما كشف علاقتها غير الشرعية بعشيقها، الذي كان طليقها السابق.

وبحسب اعترافات المتهمة، فقد استمرت علاقتها بعشيقها رغم زواجها من المجني عليه، وعندما واجهها بالأمر واعتدى عليها، قررت التخطيط للتخلص منه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تركت باب الشقة مفتوحًا، لتسهل دخول العشيق، الذي تسلل إلى غرفة النوم حيث كان الزوج نائمًا، وباغته بضربات متتالية بـ«جاكوش»، ثم طعنه بسكين عدة مرات حتى تأكد من وفاته، بينما كانت الزوجة تقف خلف باب الغرفة تراقب المشهد وتمنع الأطفال من التدخل.

و أوضحت النيابة العامة أن الجريمة تمّت بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهزّت القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمَين، وهو ما استجابت له المحكمة، بإصدار حكمها بالإعدام شنقًا، في ختام مأساة عائلية صادمة راح ضحيتها أب على يد زوجته وعشيقها، وترك طفلين شاهدين على الجريمة.