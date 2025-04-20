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محافظ المنيا يوجه بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق -صور

01:45 م الأحد 20 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    الحملات الرقابية
  • عرض 6 صورة
    الحملات الرقابية
  • عرض 6 صورة
    الحملات الرقابية
  • عرض 6 صورة
    الحملات الرقابية
  • عرض 6 صورة
    الحملات الرقابية
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المنيا -جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار استعدادات محافظة المنيا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حرصاً على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة استقرار الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع أي ممارسات احتكارية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين أنه تم تنفيذ حملات تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات في المخابز البلدية ومحلات السلع الغذائية.

وأشار وكيل الوزارة، أن المخالفات المضبوطة، شملت ضبط 3 مخابز بلدية مخالفة صدر بحقها قرارات غلق وتعمل بالمخالفة للقرارات، بالإضافة إلى مصادرة نصف طن من الدقيق البلدي المدعم الذي تم جمعه بغرض الاتجار غير المشروع.

كما تم تحرير 63 مخالفة في مجال عمل المخابز، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحات التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بونات، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب تحرير 3 محاضر لبدالين تموين لعدم مزاولة النشاط.

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الحملات الرقابية عماد كدواني المنيا
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