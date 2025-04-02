إقبال على الرحلات النيلية في كفر الشيخ ثالث أيام العيد - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توافد أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، والمحافظات المجاورة، على الرحلات النيلية في نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الرحلات النيلية استقلال المواطنين للمراكب النيلية الثابتة والمتحركة تحت إشراف رجال الأمن الإداري بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق وذلك لمراقبة حالة استقلال المواطنين للمراكب النيلية خلال تنزههم بمتابعة المحاسب محمد شعبان، مدير الحديقة.

ووسط إقبال الأهالي على الرحلات النيلية حذر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أصحاب المراكب النيلية من تحميلها للركاب أكثر من الحمولة المقررة حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق بسحب رخصة من يخالف ذلك، كما اطمأن من رواد الحديقة على دورها في توفير الخدمات، خاصة الأماكن الترفيهية للأطفال.