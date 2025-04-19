أبراج مراقبة وطوارئ 3 أيام.. كيف استعدت الإسكندرية لشم النسيم؟ -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة بطريق الكورنيش والمتنزهات والميادين والأسواق العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومراجعة صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري من كافة الشوارع والميادين الرئيسية، منوهًا أنه جرى تنفيذ أعمال تجميل شملت صيانة أعمدة الإنارة وتخطيط طريق الكورنيش وزيادة المساحات الخضراء .

وفي سياق متصل، انتهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تجهيز كافة شواطئ الإسكندرية، لاستقبال المصطافين والزوار خلال إجازات شم النسيم، بما يضمن عطلة آمنة وممتعة للجميع.

وشملت الاستعدادات تثبيت أبراج مراقبة على الشواطئ، وتطوير وحدات خلع الملابس ودورات المياه، وزراعة سياج شجري بكافة الشواطئ، بالإضافة إلى إزالة الأسوار الحديدية وإعادة تنسيق الوحدات بشكل جمالي، فضلاً عن رفع مخلفات الردم الناتجة عن أعمال توسعة الكورنيش.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم وذلك حتى يوم الإثنين المقبل.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، جرى نشر تمركزات الإسعاف بكافة الأماكن الحيوية، والحدائق العامة، والميادين، والطرق السريعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين.

من جانبها، استعدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب والهيئات الرياضية احتفالًا بأعياد الربيع، وذلك بهدف نشر الثقافة العامة وتحفيز روح المنافسة.