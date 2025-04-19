مصرع مواطن أثناء عمله على ماكينة دراسة قمح بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى عامل مصرعه في إحدى قرى مركز أشمون محافظة المنوفية، أثناء عمله على ماكينة دراسة محصول القمح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وأكد شهود عيان لـ"مصراوي"، أن المتوفى يُدعى "السيد.س.ع"، رجل مُكافح في يعمل "نقاش" كما يعمل بالزراعة، وأثناء دفعه أعواد القمح داخل ماكينة الدراسة سحبته داخلها وتوفاه الله في الحال.

وأنهت أسرته تصاريح الدفن مساء أمس، وشُيع جثمانه اليوم السبت، بمشاركة مئات الأهالي.