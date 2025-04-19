محافظ الإسماعيلية يتفقد صوامع أبوصوير -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل صوامع القمح بمركز ومدينة أبوصوير.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

شملت الجولة متابعة أعمال توريد القمح ومراحل فحص واستلام المحصول من المزارعين وتخزينه بالصوامع المجهزة، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول آلية عمل الصوامع بداية من الاستلام والفرز والفحص، وحتى التخزين المميكن من خلال غرفة تحكم رئيسية.

وخلال زيارته، التقى المحافظ عددًا من المزارعين، وحرص على الاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن عملية التوريد، وأكد المزارعون انتظام عملية التوريد وصرف المستحقات دون تأخير.

ووجَّه المحافظ بتكثيف المتابعة من قبل مديريتَي التموين والزراعة، لضمان تيسير إجراءات التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وأكد المحافظ أهمية محصول القمح كونه من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، موضحًا أن محافظة الإسماعيلية تمتلك إمكانيات واعدة للتوسع في زراعة القمح، إضافة إلى سعات تخزينية تبلغ نحو 86320 طن.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن المحافظة استعدت جيدًا للموسم من خلال تجهيز مراكز التجميع، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بكل إدارة لمتابعة التوريد وتذليل العقبات.

كما تم اعتماد مواقع التخزين وتشكيل لجان الاستلام والتبخير، مشيرة إلى أن الإسماعيلية تضم أربع صوامع معدنية صومعتان لشركة مطاحن شرق الدلتا بسعة 32000 طن، صومعتان للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 90000 طن،بالإضافة إلى مركزين للتجميع بمركز القصاصين وقرية أبوسلطان، تابعين للبنك الزراعي المصري، مزودين بهناجر معدنية وشون أرضية، ليصل إجمالي السعة التخزينية إلى 12630 طن.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 46 لسنة 2025 الخاص باستلام القمح المحلي، متضمنًا اعتماد حافز إضافي لتوريد أردب القمح ليصل إلى 2200 جنيه لدرجة نظافة أولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا للثانية (23 قيراط)، و2100 جنيهًا للثالثة (22.5 قيراط)، بشرط أن يكون المحصول خاليًا من الحشرات والشوائب.