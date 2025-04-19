محافظ المنيا يزور عددا من المطرانيات لتقديم التهنئة بعيد القيامة - صور

المنيا- جمال محمد:

زار اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، عدداً من المطرانيات لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، للأخوة الأقباط، بحضور وفد من مديرية الأوقاف وجميع للقيادات التنفيذية.

وزار المحافظ مطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس، واستقبله نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة و لفيف من قيادات الكنيسة، كما توجه المحافظ لمطرانية بني مزار، وكان في استقباله الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا.

وخلال زياراته، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط في مصر عامة وأبناء محافظة المنيا خاصة، داعيًا الله أن يحفظ مصر دائمًا وطنًا آمنًا مستقرًا، مؤكداً على أن الشعب المصري بجميع طوائفه يمثل نسيجًا وطنيًا واحدًا، يجمعه هدف مشترك هو تحقيق التنمية والرخاء للوطن، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن أعياد المصريين، سواء أكانت للمسلمين أو المسيحيين، تعكس قيم السلام والمحبة التي يتميز بها أبناء الوطن، وعلينا جميعا أن نسعى للبناء والتنمية فى كل موقع من مواقع العمل، وخاصة أن المنيا تشهد حالياً العديد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى والتى ستغير المحافظة إلى الأفضل، وأن الغد سيحمل كل الخير لنا جميعا وأن سفينة الوطن بقيادة الرئيس سوف تعبر الصعاب وتصل بمصر إلى المكانة المرجوة .