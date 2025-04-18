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ركاب عالقون ومركبات متوقفة.. جنوح عبّارة نيلية في طهطا بعد تعطل المحرك -فيديو وصور

09:18 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
  • عرض 9 صورة
    جنوح عبارة نيلية في طهطا
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء اليوم الجمعة، تعطلًا مفاجئًا في العبّارة النهرية "التحرير" أثناء خدمتها للمواطنين بين ضفتي النيل، أدى العطل في أحد المحركات إلى جنوح العبّارة باتجاه الشمال وعلى متنها عشرات المواطنين والمركبات.

تحركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حيث دفعت بالعبّارة النهرية "سوهاج 1" للسيطرة على الموقف، نجحت جهود الإنقاذ في إعادة العبّارة المتعطلة إلى المرسى الغربي وإنزال جميع الركاب والمركبات بسلام، دون وقوع أي خسائر بشرية.

انتقل رئيس الوحدة المحلية لطهطا وعدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة عمليات نقل المواطنين بين الضفتين الشرقية والغربية باستخدام العبّارة "سوهاج 1".

يذكر أن العبّارة "التحرير" شهدت عطلًا مماثلًا في يوليو الماضي نتيجة لغرق غرفة المحركات، وتعد هذه العبّارة وسيلة التنقل الوحيدة بين ضفتي النيل في طهطا لعدم وجود كباري علوية، الأمر الذي يدفع الأهالي للمطالبة المتكررة بإنشاء كوبري لتخفيف معاناتهم.

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