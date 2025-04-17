المنيا: إزالة 397 تعديًا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 25 (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 397 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 5 أبريل الجاري، ضمن جهود الدولة لحماية أراضيها والتصدي للبناء غير القانوني.

وأظهر التقرير المُقدم للمحافظ أن إجمالي ما جرى تنفيذه شمل إزالة 51 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و317 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة، بالإضافة إلى 29 حالة بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني. وجرى تنفيذ هذه الإزالات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجهات الولاية، وفق جدول زمني يستهدف استرداد الأراضي ومنع استمرار المخالفات.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية لرصد وإزالة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة للمتغيرات المكانية ورصد أي مخالفات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاهها. ووجّه المختصين بعدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على الأراضي وتحقيقًا للمصلحة العامة.

يُشار إلى أن الموجة 25 تشمل ثلاث مراحل: بدأت الأولى في 8 فبراير حتى 28 منه، وتبعتها الثانية من 8 إلى 28 مارس، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 5 حتى 25 أبريل الجاري.