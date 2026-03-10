إعلان

التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

كتب : وكالات

01:47 ص 10/03/2026

هجمات صاروخية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل ضمن الموجة الـ33 من عملية "الوعد الصادق 4".

إصابة تل أبيب بـ10 صواريخ إيرانية

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الهجوم استهدف أهداف أمريكية إسرائيلية، مشيراً إلى أنه تم إصابة تل أبيب بـ10 صواريخ من طراز "خيبر شكن".

وأضاف الحرس الثوري، أن صواريخ "خيبر شكن" تعمل بالوقود الصلب وتحمل رأسا حربيا يزن نحو طن، مؤكداً أن الضربة تأتي في إطار العمليات المتواصلة ضمن العملية العسكرية الجارية.

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن دفعة الصواريخ الأخيرة أطلقت بشكل متزامن من إيران ولبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوعد الصادق 4 إيران وأمريكا إيران وإسرائيل الهجمات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب
شئون عربية و دولية

ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب
"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
دراما و تليفزيون

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟