أعلن التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل ضمن الموجة الـ33 من عملية "الوعد الصادق 4".

إصابة تل أبيب بـ10 صواريخ إيرانية

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الهجوم استهدف أهداف أمريكية إسرائيلية، مشيراً إلى أنه تم إصابة تل أبيب بـ10 صواريخ من طراز "خيبر شكن".

وأضاف الحرس الثوري، أن صواريخ "خيبر شكن" تعمل بالوقود الصلب وتحمل رأسا حربيا يزن نحو طن، مؤكداً أن الضربة تأتي في إطار العمليات المتواصلة ضمن العملية العسكرية الجارية.

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن دفعة الصواريخ الأخيرة أطلقت بشكل متزامن من إيران ولبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر.