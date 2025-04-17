بحضور مستشار الرئيس.. تدشين "سفارة المعرفة" بمكتبة مصر العامة بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، افتتاح مشروع "سفارة المعرفة" بمكتبة مصر العامة، وذلك بحضور اللواء أ.ح د. خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى جانب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

كما شارك في الاحتفالية الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبد الله عيسى الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، والأكاديميين بجامعتي الأقصر وطيبة، ونخبة من المثقفين والإعلاميين، ونقباء النقابات، وشباب المحافظة.

ويعد مشروع "سفارة المعرفة" ثمرة تعاون متميز بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة مصر العامة بالأقصر، ويتيح للرواد الوصول إلى أكثر من نصف مليون كتاب إلكتروني ومصدر رقمي من مقتنيات مكتبة الإسكندرية، بما يشمل قواعد بيانات ومشروعات معرفية، مما يجعله أول مشروع من نوعه يربط مكتبتين باستخدام تكنولوجيا الحوسبة. وقد استغرق تنفيذه نحو عامين، مع إمكانية التوسع في عدد الكتب مستقبلاً.

تخلل حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي حول مبادرة "الظواهر المجتمعية" بالأقصر، ودورها في رصد الظواهر الإيجابية والتصدي للظواهر السلبية.

وفي كلمته، رحب محافظ الأقصر بالحضور، مشيدًا بمشروع "سفارة المعرفة" ودور مكتبة مصر العامة في تقديم خدمات ثقافية وفنية ودورات تدريبية في اللغات بمشاركة خبراء أجانب، بالإضافة إلى الدور المهم لقاعتي المصريات والكالتشوراما في إثراء الزائرين والباحثين.

وأكد المحافظ عزمه على رفع الطاقة الفندقية بالمحافظة إلى 15 ألف غرفة بدلاً من 10 آلاف، إلى جانب تطوير المناطق المحيطة بالآثار، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية. كما أشار إلى التحدي الثاني الذي يعمل على مواجهته، وهو توصيل خدمات الصرف الصحي إلى كافة قرى الأقصر بحلول عام 2027، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

واختتم كلمته بالإعلان عن خطط لافتتاح فروع جديدة لمكتبة مصر العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعد نجاح فرع مدينة طيبة الجديدة واقتراب افتتاح فرع إسنا جنوب الأقصر.

من جانبه، أكد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمعرفة، مشيرًا إلى إنشاء نادي المعرفة بالعاصمة الإدارية والسعي لتعميمه في مختلف المحافظات. كما أعرب عن سعادته بوجوده في الأقصر، التي سبق وتولى مسؤوليتها كمحافظ لمدة أربعة أشهر قبل 14 عامًا، مؤكدًا مكانتها الخاصة في قلبه لما تحمله من أهمية سياحية وثقافية عالمية.

وفي ختام الفعاليات، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة طيبة التكنولوجية، إلى جانب تبادل الدروع التذكارية بين الحضور.