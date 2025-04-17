محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحة يومهم ويكرم المتميزين فى شبرا الخيمة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الأطفال الأيتام باحتفالية تكريمهم، احتفالا بيوم اليتيم، بمقر نادي المؤسسة العُمالية بحي غرب شبرا الخيمة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها تلاوة آيات من القرآن الكريم لأحد الأطفال من قادرون بإختلاف ثم قدمت بطلة قادرون بإختلاف في لعبة الكارتيه فقرة إستعراضية، وقدمَّ عددً من الأطفال الأيتام من ذوي الإحتياجات الخاصة فقرات غنائية وإنشادية أبرزوا من خلالها أنهم قادرون على الإندماج وتواجدهم في جميع الفعاليات وتقديم أفضل ما عندهم، وفي هذا الصدد كرمًَ "المحافظ" عدد من الإطفال الأيتام من ذوي الهمم وسط فرحة الأطفال بهذا التكريم وإلتقاط الصور التذكارية.

وأكد محافظ القليوبية خلال الاحتفال، أن الاهتمام بالأيتام لا يقتصر على يوم واحد في السنة بل هو واجب علينا مُستمر على مدار العام، والتزامنا الدائم بتقديم الدعم والرعاية لأبنائنا وبناتنا الأيتام وتوفير البيئة المناسبة لهم وتشجيعهم على الإجتهاد والثقة بقدراتهم مع توفير كل ما يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم، مُشيداً بالجهود المبذولة على رعاية الأيتام بالمحافظة.

وفي ختام الإحتفالية وجه محافظ القليوبية عظيم الشكر والتقدير لجميع الأمهات الأرامل تقديراً لرحلة عطائهن وكفاحهن في رعاية أبنائهن الأيتام، قائلاً بأن أبناءنا المُكرمين ليسو أيتام لأننا جميعاً أهلهم، لافتاً إلى ترحيبه بكافة المُقترحات والمُساهمات التي من شأنها تعمل على الإرتقاء بحياة أبنائنا من الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم وإدماجهم في المجتمع، إحتفالاً بيوم اليتيم.