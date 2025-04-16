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نائب محافظ أسوان ورؤساء المدن يتابعون الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

09:12 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
  • عرض 11 صورة
    متابعة التعريفة الجديدة للمواصلات في أسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

تابع المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، اليوم الأربعاء، التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات والتي تم اعتمادها عقب زيادة أسعار الوقود.

واستوقف نائب المحافظ عدد من سيارات الأجرة السيرفيس، واستفسر من الركاب عن التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بها.

وقام نائب المحافظ ورؤساء الوحدات بالمرور على مواقف السيرفيس ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، فضلاً عن متابعة محطات المواد البترولية للاطمئنان على التزامها بالأسعار المقررة للمحروقات من البنزين والسولار.

وشددوا على تركيب البانرات واللوحات الإرشادية، ووضع استيكرات التعريفة والملصقات على السيارات، فضلاً عن التصدى لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية، وشن حملات مستمرة ومفاجئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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المهندس عمرو لاشين لالتزام بالتعريفة الجديدة أسوان نائب محافظ أسوان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة
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