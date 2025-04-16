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ختام فعاليات اللقاء الثامن من سلسلة مواجهة الأزمات والمخاطر في جنوب سيناء

08:26 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    وزش العمل
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    اللقاء الثامن من سلسلة اللقاءات الحوارية
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    الفعاليات
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    التدريب
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    البرنامج تاندريبي
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    فعاليات التدريب
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جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات اللقاء الثامن من سلسلة اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، والتي جرى إقامتها على مدار يومين بمحافظة جنوب سيناء، تحت شعار "من أجل الوعي نلتقى" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن البرنامج التدريبي شارك فيه 100 من مدربي الملاعب الرياضية، ومدربي حمامات السباحة، وغيرهم من العاملين المتخصصين بمجال التدريب، وفرق أندية التطوع وجوالة مراكز الشباب.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تفعيل فعاليات اللقاء بمركز التنمية الشبابية بمدينة الطور من خلال تدريب عملي على مكافحة الحرائق ولقاء حول الكود المصري لحمامات السباحة، وطرق الإنقاذ المختلفة، وورشة عمل حول المخاطر التي تواجه المنشآت الرياضية وكيفية مواجهتها، وجرى توزيع الشهادات على الحضور.

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جنوب سيناء اللقاءات الحوارية والتوعوية الأزمات والمخاطر وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
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