نجاح جديد لقناة السويس.. انضمام 4 قاطرات حديثة لخدمة الملاحة العالمية

كتبت- أميرة يوسف:

في إنجاز جديد يُضاف لسجل نجاحاتها، أعلنت هيئة قناة السويس عن انضمام أربع قاطرات بحرية جديدة من طراز “مصاحب” بقوة شد 70 طن إلى أسطولها، من تصنيع ترسانة بورسعيد البحرية، وذلك في وقت قياسي يعكس كفاءة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية متطلبات العمل داخل القناة والموانئ المصرية.



وتحمل القاطرات الجديدة أسماء: عبد الحميد يوسف، مصطفى محمود، علي شلبي، ولطفي جاد الله. وقد تم تصميمها وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 5.75 متر، بينما تصل سرعتها إلى 13 عقدة.



وتتميز القاطرات الجديدة بتجهيزات متطورة، حيث تم تزويدها بماكينتين رئيسيتين بقدرة 2640 كيلو وات من إنتاج شركة DAIHATSU اليابانية، ورفاصين من طراز Voith الألمانية، بالإضافة إلى ثلاث ماكينات توليد قدرة كل منها 120 كيلو وات، وماكينة طوارئ بقدرة 32 كيلو وات من تصنيع شركة فولفو السويدية.



كما تضم القاطرات ونش شد رئيسي هيدروليكي بقدرة شد ديناميكي حتى 47 طن، وستاتيكي حتى 200 طن من إنتاج شركة رولزرويس النرويجية، بالإضافة إلى نظام إطفاء متطور مزود بمدفعين للحريق بقدرة 1200 متر مكعب/ساعة للمياه و300 متر مكعب/ساعة للرغوى، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع حرائق البترول والحوادث الطارئة.



وأكدت الهيئة أن هذه القاطرات تأتي ضمن خطتها لتطوير أسطولها البحري ورفع كفاءته لمواكبة احتياجات الملاحة العالمية المتزايدة داخل القناة، بما يساهم في الحفاظ على ريادة قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.



ويُعد هذا المشروع امتدادًا لسلسلة الإنجازات التي تحققها هيئة قناة السويس في دعم وتوطين الصناعات البحرية بمواصفات عالمية، وتعزيز قدرتها التشغيلية والتنافسية بما يخدم الاقتصاد الوطني