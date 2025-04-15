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محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني

02:52 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
  • عرض 12 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني
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بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة الفنية بنات، وذلك بمشاركة 19 مدرسة فنية في القطاعين الصناعي والزراعي.

و تضمنت أجنحة المعرض منتجات المدارس الصناعية، والتي شملت نماذج متميزة من الصناعات الخشبية منها أثاث منزلي، ونجارة معمارية، والصناعات النسيجية متمثلة في الملابس الجاهزة، والتريكو، إضافة إلى مشغولات من الصناعات الزخرفية مثل الزخرفة، والإعلان، والتنسيق الفني، وشملت المنتجات الزراعية معروضات من الصناعات الغذائية، والمخبوزات، ومنتجات الألبان، والمنظفات الكيميائية، وغيرها من المنتجات التي أعدها الطلاب ضمن أنشطتهم التدريبية بالمدارس.

وأكد المحافظ على أن هذا المعرض يمثل نموذجًا عمليًا لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، ويمثل منصة لإبراز قدرات ومواهب الطلاب، ويمهد الطريق لتسويق منتجاتهم وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج الذاتي.

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بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم منتجات مدارس التعليم الفني
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