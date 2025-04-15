إعلان

بتكلفة 594 مليون جنيه.. جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر

10:59 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    جهاز تعمير البحر الأحمر يعلن خطة مشروعاته بالأقصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

أعلن المهندس عاطف عسكر، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر، عن خطة المشروعات المستهدف الانتهاء منها بمحافظة الأقصر قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح مهندس محمود فهمي نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية تحت إشراف الجهاز، وبالتنسيق مع محافظة الأقصر برعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وكشف عسكر أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح وهي مشاريع: رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت، إنشاء ممر زجاجي، وعدد 2 مرسى عائم، ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالي واللنشات بكورنيش البر الغربي.

وكذلك إنشاء جراج للحافلات السياحية وآخر للدواب ضمن خطة تطوير كورنيش البر الغربي، إنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربي والمرسى السياحي القديم، ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية لتلك المشروعات نحو 197 مليون جنيه.

وأضاف أن هناك مشروعات جارٍ تنفيذها ومخطط الانتهاء منها قريباً وهي: تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي بجميع قطاعاته، وأعمال القطاع الجنوبي بطول 400 متر، إنشاء حائط ساند وسور على ترعة الضوه بالقرنة، إنشاء مبنى المجلس المحلي الشعبي.

وكذلك إنشاء مرسى عائم بالبر الشرقي، وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربي، تطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب البعيرات بالقرنة، لافتا أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات تقدر بحوالي 397 مليون جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر المهندس عاطف عسكر جهاز تعمير البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور