شرم الشيخ تستضيف نهائي دوري كابيتال للمدارس الرياضية بمشاركة 230 طالبًا وطالبة

جنوب سيناء – رضا السيد:

استضافت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، فعاليات نهائي دوري كابيتال للمدارس الرياضية بالصالة المغطاة في المدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 حتى 17 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وانطلقت الفعاليات بمباريات في كرة السلة، كرة اليد، والكاراتيه للبنين والبنات، بمشاركة 230 طالبًا وطالبة من 17 مدرسة تمثل 11 محافظة مصرية، بحضور الدكتورة منى يحيى مستشار وزير التربية والتعليم لمادة التربية الرياضية والعسكرية، والدكتورة رشا فتحي المشرف العام على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور ياسر جمعة نائبًا عن الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العالي، ومحمد فتحي وكيل مديرية الرياضة، وعادل عتلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وقد جرى تنظيم الفعاليات في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية وبناء المواطن المصري. حيث تم تصفية الطلاب المشاركين من المحافظات في المراحل الأولى على مجموعتين: واحدة لمحافظات الوجه البحري التي أقيمت فعالياتها في محافظة بورسعيد، وأخرى لمحافظات الوجه القبلي التي أقيمت فعالياتها في محافظة الأقصر.

كما تضمن حفل الافتتاح عروضًا رياضية متنوعة، منها الجمباز الإيقاعي لطلاب مدارس شرم الشيخ، والعروض الفلكلورية مثل "حلاوة شمسنا" لطلاب مدارس محافظة الشرقية.