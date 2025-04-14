وفاة البرلماني سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب عن الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

توفى مساء اليوم الاثنين النائب البرلماني سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو لجنة الشؤون الإفريقية.

ومن المقرر أن تُشيّع جنازته غدا بعد صلاة العصر من مسجد راغب بمنطقة مرغم، مسقط رأسه في الإسكندرية؛ وفق ما أعلن أفراد أسرة الراحل.

وقد نعى أفراد أسرته الفقيد بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث نشر أيمن راغب، نجل شقيقه، رسالة عبر حسابه قائلاً: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. عمي النائب سعداوي راغب ضيف الله، عميد نواب البرلمان المصري، في ذمة الله."

كما كتب النائب رزق راغب ضيف الله، شقيق الفقيد، عبر صفحته على فيسبوك: "إنا للّٰه وإنا إليه راجعون... توفى إلىٰ رحمة اللّٰه تعالىٰ النائب سعداوي راغب ضيف اللّٰه، شقيق كلاً من المرحوم النائب عبدالمنعم راغب ضيف اللّٰه، والمرحوم الحاج عزوز راغب ضيف اللّٰه، والحاج كامل راغب ضيف اللّٰه، والنائب رزق راغب ضيف اللّٰه. والدفنة بعد صلاة العصر من مسجد راغب ضيف اللّٰه بمرغم."