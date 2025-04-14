حاول إنقاذ أخته فغرق معها.. نهر النيل يبتلع طفلين شقيقين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الاثنين، غرقًا في مياه نهر النيل فرع رشيد أمام قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، بعد انزلاق قدم أحدهما خلال محاولته إنقاذ شقيقته المتوفاة الثانية من الغرق.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقى المركز بلاغًا من أهالي بغرق طفلين في مياه نهر النيل فرع رشيد أمام قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق خلال محاولة الطفل إنقاذ شقيقته من الغرق، و محاولة اسعافهما عقب نقلهما إلى مستشفى دسوق العام توفيا متأثرين بالغرق.

انتقل العقيد محمد عبد العزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتبين أن الطفلين المتوفيين هما يوسف عزت قاسم، 9 أعوام، وشقيقته علياء، 7 أعوام، ويقيمان بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق.

جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما.

وتحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.