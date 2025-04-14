إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الأوسطي بالمنيا الجديدة

المنيا- جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الأوسطي بمدينة المنيا الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الأوسط، ووقوع إصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وحالتهم مستقرة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.