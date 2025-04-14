تداول 42 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، لتحقق تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 622 شاحنة و150 سيارة، كما سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 2335 راكبًا.

وأوضح المركز الإعلامى أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، 371 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38000 طن بضائع، 251 شاحنة و25 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة NEW VICTORY اليوم الاثنين، بينما تغادر السفينة BOS BROOK على متنها 32000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

وتغادر أيضا السفينتين سينا وبوسيدون اكسيريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، سينا وامل.

وسجل ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع، 220 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي آيلة ،آور والحسين، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2335 راكبا .