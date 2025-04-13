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إصابة 3 شباب في حادث تصادم بقنا

04:25 م الأحد 13 أبريل 2025

سيارة اسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 3 شباب، اليوم الأحد، في حادث تصادم موتوسيكل في جدار كوبري النيل مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكل في جدار كوبري النيل بنجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب ، جرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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حادث تصادم اصابة شباب قنا
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