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انطلاق فعاليات "يوم المشي للمرأة الأسوانية" لتنشيط السياحة وتشجيع الرياضة -صور

12:37 م الأحد 13 أبريل 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

انطلقت فعاليات مبادرة "يوم المشي للمرأة الأسوانية" تحت شعار "شاركنا النشاط.. وامشي لصحتك"، بمشاركة واسعة من السيدات والفتيات من مختلف الأعمار، بما في ذلك ذوات القدرات الخاصة.

وتهدف المبادرة إلى النهوض بقطاع السياحة في أسوان، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، بالإضافة إلى تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة.

بدأت الفعاليات من أمام ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم، في المنطقة المواجهة لمقابر النبلاء، وصولًا إلى حديقة فريال. وقام اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، بتوزيع الميداليات على الفائزات بالمراكز العشرة الأولى، المهداة من الاتحاد الشبابي لدعم مصر، وذلك بحضور سهير مكي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بالمحافظة، وأفراح سيد، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وشهدت الفعاليات توزيع كتيبات عن المناطق الأثرية والمزارات السياحية في أسوان باللغتين العربية والإنجليزية، مقدمة من الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، وذلك بهدف الترويج للمقومات الجمالية والحضارية لـ "عروس المشاتى" بين المشاركات والسياح المتواجدين.

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يوم المشي للمرأة الأسوانية تنشيط السياحة عبد الفتاح السيسي
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