استشهاد رائد شرطة صدمته سيارة مسرعة خلال معاينة حادث فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

استشهد رائد شرطة من قوة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جراء اصطدام سيارة مسرعة به حال نزوله من سيارة العمل خلال أدائه عمله في مباشرة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل وتطاير عجلاتها بطريق (المنصورة- ميت غمر).

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" وتطاير عجلاتها على السيارات المارة بطريق (المنصورة- ميت غمر) أمام قاعة كريستالة، مما تسبب في اصطدامها بعدد من السيارات وتوقف حركة السير.

انتقل الرائد مؤمن سلامه، من قوة مركز شرطة ميت غمر إلى مكان الحادث، وخلال نزوله من سيارته لمعاينة البلاغ فوجئ بسيارة مسرعة اصطدمت به مما تسبب فى وفاته.

جرى نقل الضابط المتوفى إلى مستشفى ميت غمر العام، فيما جرى فتح حركة السير أمام السيارات بعد استدعاء اوناش رئاسة مركز ومدينة ميت غمر لرفع آثار الحادث وضبط السائقين المتورطين فى الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.