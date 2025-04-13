محافظ أسيوط يتفقد مركز الأطفال المعثور عليهم للاطلاع على الخدمات -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية لمركز الأطفال المعثور عليهم بمديرية الصحة، وذلك للاطمئنان على جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات، بهدف النهوض بجودة الخدمات تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتورة منة الله مصطفى، مديرة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بأسيوط، وحسني رجب، مقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط.

وأكد المحافظ خلال الجولة على دعمه الكامل لمركز الأطفال المعثور عليهم، الذي يضم حاليًا 6 أطفال، مشددًا على أهمية تذليل العقبات لتطوير الخدمات وتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال.

كما أشار إلى ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهم، وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المركز في أداء رسالته، التي تتمثل في إيواء الأطفال المعثور عليهم والمفقود ذويهم حتى بلوغهم سن العامين، ليتم إيداعهم بدور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعي.

وشدد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط لضمان تقديم أفضل رعاية لهؤلاء الأطفال.