محامو الإسماعيلية ينظمون وقفة احتجاجية رفضًا لزيادة رسوم الخدمات بمحاكم الاستئناف

الإسماعيلية –أميرة يوسف:

أعلن مجلس نقابة المحامين بمحافظة الإسماعيلية، عن تنظيم وقفة احتجاجية، غداً الأحد ، بمقر مجمع المحاكم بالإسماعيلية، وذلك رفضًا لقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس نقابة المحامين بالإسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة إبراهيم أحمد عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، لوضع الترتيبات النهائية للوقفة، تنفيذًا لما ورد في البيان الصادر عن النقابة العامة للمحامين، والداعي لتنظيم وقفات احتجاجية مماثلة بكافة المحافظات.

ووجّه مجلس النقابة الدعوة إلى جميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلية للمشاركة في الوقفة المقررة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد، أمام المبنى الرئيسي للمحكمة الابتدائية، تعبيرًا عن رفضهم لتلك الزيادات التي تمثل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.

وأكد المجلس في بيانه أهمية التزام المشاركين بالسلوك الحضاري الذي يعكس صورة محامي الإسماعيلية المشرفة، مع الالتزام بباقي خطوات التصعيد التي تم الاتفاق عليها مع النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد أي رسوم بخزائن محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

يُذكر أن لجنة الإعلام بنقابة محامين الإسماعيلية، برئاسة محمد سعيد صالح، قامت بتنسيق الجهود الإعلامية والإعلان عن تفاصيل الوقفة، مؤكدين حرص النقابة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم الفعالية بشكل قانوني ومنظم.