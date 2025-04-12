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كندة علوش أولى المكرمات فى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

05:58 م السبت 12 أبريل 2025
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    كندة علوش أولى المكرمات فى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (2)
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    كندة علوش أولى المكرمات فى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (3)
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أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أولى المكرمات في الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورة كوكب الشرق أم كلثوم، وهى الممثلة السورية والأيقونة الإقليمية كندة علوش، المحتفى بها لإسهاماتها المتميزة في السينما العربية.

بمسيرة فنية لافتة، استطاعت الفنانة كندة علوش أن تخطف قلوب الجماهير بفضل تنوع مواهبها وعمق أدائها المتميز في أعمال تركت بصمة واضحة وحصدت إشادة واسعة على الصعيدين العربي والعالمي.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة أسوان، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، وجامعة أسوان.

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مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وزارة الثقافة أم كلثوم كندة علوش
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