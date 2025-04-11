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الحماية المدنية تنقذ قطًا عالقًا بنخلة في العاشر من رمضان

08:28 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    الحماية المدنية تنقذ قطًا عالقًا بنخلة (2)
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الشرقية - ياسمين عزت:

سطّر رجال الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث نجحوا في إنقاذ قط علق أعلى نخلة شاهقة.

ولاقى التحرك السريع لقوات الحماية المدنية استحسانًا وتقديرًا كبيرين من الأهالي الذين أشادوا بتلبية ندائهم الفوري.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمدينة العاشر من رمضان منشورات عديدة أعربوا فيها عن امتنانهم العميق لتحرك رجال الحماية المدنية الفوري، واستجابتهم السريعة لنداء الأهالي عقب إبلاغهم بوجود قط عالق أعلى إحدى أشجار النخيل.

وأوضح سكان المجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان أنهم سمعوا صوت قط يستغيث لساعات متواصلة، وباءت محاولاتهم لإنقاذه بالفشل.

واستغاث الأهالي بقوات الحماية المدنية، مؤكدين على استجابتهم للنداء بأسرع ما يمكن، وفور وصولهم إلى الموقع، تمكن رجال الحماية المدنية بمهارة من إنزال القط بسلام من أعلى النخلة.

وتعكس هذه الواقعة الحس الإنساني الرفيع والجاهزية العالية لرجال الحماية المدنية في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، حتى تلك التي تتعلق بحياة الحيوانات، مما أكسبهم ثقة وتقدير أهالي مدينة العاشر من رمضان.

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