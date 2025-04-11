لضمان التطبيق.. محافظ الإسكندرية يوجه بنشر لافتات وملصقات تعريفة الركوب الجديدة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كلف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة المشتركة لضمان التزام السائقين بتلك التعريفة، وتجنب أي استغلال للمواطنين أو مخالفة خطوط السير المعتمدة.

ووجه محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بضرورة وضع لوحات إرشادية توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة داخل المواقف الرئيسة، بالإضافة إلى وضع التسعيرة على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات لتسهيل اطلاع المواطنين عليها.

كما شدد على أهمية أن تكون الزيادة في أسعار النقل متماشية مع التعديلات الأخيرة في أسعار المواد البترولية.

وفي إطار متابعة تنفيذ تلك التوجيهات، قامت إدارة المواقف بالمحافظة بنشر لافتات تعريفية وخطوط السير والتسعيرة الجديدة في المواقف الرئيسة، منها موقف ميدان الشهداء (محطة مصر)، موقف الكيلو 21، موقف العوايد، موقف العامرية، موقف بسيون أبو سليمان، موقف المنشية، والموقف الجديد.

وأعلنت محافظة الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة في عملها على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الأرقام المخصصة (114، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136). كما أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار العمل في مواقف السيارات وتحقيق العدالة للمواطنين.



وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار الوقود بزيادة قيمتها جنيهين اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، وذلك على النحو التالى :

بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر، السولار بسعر 15.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 15.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 9 جنيها للمتر المكعب، اسطوانة البوتاحاز الحجم الصغير 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز الحجم الكبير 400 جنيه وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 10500 جنيه.