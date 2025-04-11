بندف مسرح لجريمة بشعة.. مصرع شاب في اشتباكات بالرصاص بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه بطلق ناري اليوم الجمعة، في مشاجرة بقرية بندف التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يشير إلى مصرع شاب في مشاجرة بقرية بندف بنطاق مركز الشرطة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى "محمد.ح" في الثلاثينات من العمر جرى نقله إلى أقرب مستشفى لإنقاذه إلا أنه توفي بسبب إصابته التي أودت بحياته.

وقال الأهالي بقرية بندف بمنيا القمح، إن الشاب راح ضحية مشاجرة نشبت مع آخرين، مشيرين إلى أن المشاجرات دائرة فيما بينهم منذ عدة أشهر وتجددت في يوم الواقعة، وأطلق أحد المتشاجرين عيارًا ناريًا استقر برأس الضحية فسقط قتيلا.