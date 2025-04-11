إعلان

بندف مسرح لجريمة بشعة.. مصرع شاب في اشتباكات بالرصاص بالشرقية

03:04 م الجمعة 11 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه بطلق ناري اليوم الجمعة، في مشاجرة بقرية بندف التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يشير إلى مصرع شاب في مشاجرة بقرية بندف بنطاق مركز الشرطة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى "محمد.ح" في الثلاثينات من العمر جرى نقله إلى أقرب مستشفى لإنقاذه إلا أنه توفي بسبب إصابته التي أودت بحياته.

وقال الأهالي بقرية بندف بمنيا القمح، إن الشاب راح ضحية مشاجرة نشبت مع آخرين، مشيرين إلى أن المشاجرات دائرة فيما بينهم منذ عدة أشهر وتجددت في يوم الواقعة، وأطلق أحد المتشاجرين عيارًا ناريًا استقر برأس الضحية فسقط قتيلا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية مصرع شاب منيا القمح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)