بحضور مفتي الجمهورية ورجال الدين.. رئيس جامعة الأزهر يتقدم جنازة والده في كفر الشيخ - فيديو وصور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، والقرى والمدن المجاورة جنازة والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف.

تقدم رئيس جامعة الأزهر جنازة والده، والتي جرى تشييعها من مسجد الطباخين بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، والأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأم الجنازة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة أسفل المظلة بساحات مقابر قرية سنهور المدينة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة الكائنة بالقرية.