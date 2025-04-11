15 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي في المنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 15 شخصا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الحتاحتة، بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بمركز سمالوط، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 15 شخصاً، جميعهم يقيمون بمركزي بني مزار وسمالوط.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.