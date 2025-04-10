بالأسماء.. 5 مصابين في تصادم سيارتين بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل في منطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق برج العرب أمام نادي سموحة الجديد في اتجاه المنطقة الأولى، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات، وهم كل من: "طاهر سالم شعيب، 50 سنة، سيف فتح الله عبد السميع محمود، 16 سنة، مصطفى محمود عزاز عطا، 13 سنة، محمود مستور مرضى يوسف جبريل، 15 سنة، مستور مرضى يوسف جبريل، 47 سنة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.